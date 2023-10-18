В центре Новосибирска заметили машину со спутниковой тарелкой и черными номерами

Загадочный автомобиль жители города заметили около 12:00.
В Новосибирске в центре города люди обнаружили автомобиль со спутниковой тарелкой на крыше и черными госномерами.
Сегодня, 18 октября, этот автомобиль стоял у площади Ленина. Машина встревожила местных жителей
Стоит отметить, что черные номера в России устанавливают на военных автомобилях и машинах Росгвардии. Код 16 закреплен за Службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны России.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Кемеровской области мужчина переоделся в полицейского и обнимал прохожих.