Новосибирскую правозащитницу допросили по делу о похищении свидетеля из Могочино

Правозащитницу Тажееву из Новосибирска допросили по делу о похищении свидетеля из Могочино.

Правозащитницу Анну Тажееву из Новосибирска отпустили после допроса без предъвления обвинений по делу о похищении свидетеля из Могочино. Об этом она сообщила в «АиФ-Томск». Информацию подтвердили в пресс-службе Следкома по Томской области.

Напомним, что мачеха жестоко избивала шестилетнюю приёмную дочь с мая по сентябрь 2023 года. Ребёнок уже два месяца лежит в коме. У девочки диагностировали перелом позвоночника. Кроме того, у неё потеряны функции рук, ног, туловища, таза и нарушилось сознания из-за ушиба головного мозга.

Об издевательствах над малышкой рассказала журналистам старшая сестра, 18-летняя Мария. За это ей начали поступать угрозы от органов опеки и родной бабушки.

Новосибирская правозащитница Анна Тажеева, команда журналистов и Мария отправились на съёмки в Могочино. В результате женщину задержали по подозрению в похищении Марии.