Первый снег в Новосибирске: синоптики назвали даты выпадения осадков за последние 5 лет

Синоптики сообщили даты установления снежного покрова за 5 лет в Новосибирске.

Обычно слой снега в Новосибирске образуется в первую декаду ноября, но за последние 5 лет бывали случаи, когда снежный покров наступал уже в октябре и наоборот, ложился только в начале декабря.

В 2016-м году снег лег в Новосибирске уже 6 октября и не таял до весны. А вот в 2022 году снежный покров сформировался только к 8 декабря.

«В прошлом году снег выпал в ноябре и после 17-го ноября уже сформировался незначительный снежный покров высотой 1-2 сантиметра. Однако через несколько дней вернулись плюсовые температуры и выпавший снег растаял. В третьей декаде ноября ударили морозы до -30. Снежный покров появился только к 8 декабря», — рассказала «МК в Новосибирске» начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По данным синоптиков, в 2021 году в Новосибирске окончательно снег лег 1 ноября. А в 2020 году снежный покров пришел чуть позже – 12 ноября.

В 2019 году снег покрыл Новосибирск 9 ноября, а в 2018 году снег выпал в конце октября – 31-го числа. В 2017 году снежный покров сформировался в Новосибирске 6 ноября.

Напомним, что на Новосибирск надвигается мощный циклон с первым снегом и ливнем.