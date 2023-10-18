Под Новосибирском вынесли приговор поджигателю дома бывшей жены с экс-полицейским

В Болотнинском районном суде Новосибирской области поставили точку в семейной драме бывших супругов, огня в которую подлил и экс-полицейский. За поджог дома, где сам долгое время проживал, и за покушение на жизни четырёх человек, включая сына, Алексей Сороков получил 9,5 лет колонии строгого режима.

Эту историю Сиб.фм рассказала сама Елена Сорокова, учительница из деревни Кругликово Болотнинского района. Женщина утверждала, что к пожару причастен гостивший у неё полицейский на пенсии Анатолий Пономарёв, оказывавший ей знаки внимания.

Огонь объял дом Сороковых в ночь с 11 на 12 января 2022 года. В итоге Елене, гостю Пономарёву и сыну учительницы с обвиняемым, который был в компании девушки, на улицу пришлось выбегать буквально в чём мать родила. Тогда бывший полицейский почти сразу назначил обвиняемого.

«Когда это случилось, он (Пономарёв) почему-то сказал, что поджёг Сороков. Но я, когда первый раз писала заявление, написала – неустановленное лицо, потому как ни я, ни он, на самом деле, не видел, кто поджигал, — рассказывала Сиб.фм Елена Сорокова.

– А потом он стал нас убеждать, что это поджёг Сороков. Он нас взял под крыло, и я ему поверила, но в заявлении я указывала неустановленное лицо. Далее он стал убеждать всех в обратном: пожарных, они даже без понятых это написали. И следователя он убедил, что Сороков – поджигатель. И все в это поверили! Но экспертизу никто не стал делать».

Следует отметить, что этому пожару предшествовали бурные любовные перипетии. Алексей Сороков ревновал бывшую супругу, а пенсионер-полицейский пытался ограничить общение Елены с бывшим мужем. Анатолий Пономарёв много и пространно рассказывал корреспонденту Сиб.фм о своём романе с учительницей, но Елена все эти подробности отрицает.

Так или иначе, Алексея Сорокова обвинили и в поджоге, и в покушении на убийство двух и более лиц. Все фигуранты регулярно встречались в суде, а бывший муж всё это время находился в СИЗО.

В итоге, 16 октября Болотнинский районный суд вынес приговор по этому уголовному делу: Алексею Сорокову назначили 9,5 лет в колонии строгого режима. Елена Сорокова уже заявила о намерении обжаловать приговор.