Подростка судят за убийство своей 84-летней учительницы под Новосибирском

В Новосибирской области приступили к рассмотрению уголовного дела 18-летнего Станислава Валькова, который подозревается в убийстве 84-летней учительницы Валентины Перковой.

По данным следствия, подозреваемый проник в дом жертвы ночью 9-го марта 2023 года. Молодой человек накинулся с ножом на педагога, после чего она скончалась на месте. Подозреваемый спрятал тело в надворной постройке и скрылся с места преступления.

Молодой человек успел украсть у жертвы колонки, веб-камеру, оптическую мышь, 450 рублей наличными и ноутбук. А по данным следствия, было выявлено, что подозреваемый уже крал ноутбук у этой же учительницы, но вернул его и получил только условный срок.

Родственники педагога обнаружили ее труп и сразу же сообщили в правоохранительные органы. Валькова задержали и он полностью признал свою вину во время допросов. Ему грозит длительное лишение свободы, вплоть до пожизненного заключения.

На следующем заседании будут вызывать свидетелей и потерпевших по делу об убийстве педагога.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что убивший учительницу школьник из Новосибирской области попросился на свободу.