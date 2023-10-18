Продажи электрокаров в Новосибирске выросли на 500%

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику продаж на рынке электромобилей с пробегом за третий квартал 2023 года.

В Новосибирской области в июле-сентябре 2023 года электрокары с пробегом покупали на 500% чаще, чем в этот же период прошлого года. А рост продаж составил 35,9%, в сравнении со вторым кварталом.

Самой востребованной моделью электромобилей с пробегом в Новосибирской области стала Zeekr 1. На долю модели пришлось 15,6% от всех продаж электрокаров с пробегом. Второй среди самых продаваемых моделей стала Nissan Leaf, доля ее продаж составила 12,8%. И третье место забрала модель Avatr 11 с долей продаж 5,1%.

В России Средняя цена электромобиля с пробегом в июле-сентябре 2023 года составила 4 423 000 рублей. Самой популярной моделью традиционно стала Nissan Leaf.

Напомним, что эксперты назвали месяцы, в которые выгоднее всего покупать автомобиль.