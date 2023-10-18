Сонный паралич: новосибирец рассказал о странном симптоме коронавируса

Житель Новосибирска заявил, что врачи не хотят официально ставить диагноз «коронавирус».

У жителя Новосибирска во время заболевания коронавирусом наступил сонный паралич. Об этом он рассказал корреспонденту Сиб.фм.

По словам Павла, он почувствовал себя плохо на прошлой неделе — пришлось надеть маску на работе, но когда температура тела поднялась до 38,4, он решил взять больничный.

Павел сделал три экспресс-теста, которые показали положительный результат на вирус, однако лечащий врач сообщил ему, что сейчас коронавирус уходит «на второй план», и никто официально в справке его не напишет.

«Даже не спрашивали, с кем я контактировал», — удивился он.

Мужчина столкнулся с неприятными симптомами болезни. По его словам, ночью у него произошел сонный паралич.

«Ты спишь, но ощущение, будто просто лежишь с закрытыми глазами. Твоё тело находится в какой-то густой жидкости. Голова при этом наполнена ужасом, а тело не слушается — его просто ломит от жара», — описал состояние собеседник.

Кроме этого, во время болезни у него сухой кашель, тёмные выделения из носа, головокружение, пропажа обоняния и вкуса, а также сонливость.



Напомним, 53% сибиряков выступили против коронавирусных ограничений.