Стало известно, почему опасен демпинг цен на отечественное ПО

Правительство разработало программу импортозамещения в сфере ПО, чтобы предотвратить негативные последствия ухода иностранных компаний.

Между тем, одной из серьезных угроз для отрасли стал демпинг цен на отечественный софт. Уход крупных международных игроков с российского ИТ-рынка вынудил пользователей искать альтернативы, однако появление некачественных продуктов по дешевым ценам создает риски для отрасли.

Весной 2022 года несколько крупных иностранных разработчиков, таких как Oracle, SAP и Microsoft, объявили о своем уходе с российского рынка. Это привело к проблемам для отечественных предпринимателей, которые использовали их ПО для управления базами данных, бизнес-процессами и других задач.

Правительство разработало программу импортозамещения в сфере ПО, чтобы предотвратить негативные последствия ухода иностранных компаний. Комплекс мер включает стимулы и льготы для российских разработчиков, такие как пониженные налоговые ставки и льготное кредитование для разработки новых продуктов.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 17 818 активных записей в реестре отечественного ПО. Среди них есть как решения, созданные компаниями с государственным участием, так и разработки крупных коммерческих игроков, которые зарекомендовали себя на рынке. Однако включает реестр и продукты сомнительного происхождения и качества по демпинговым ценам, что, по мнению экспертов, наносит ущерб рынку.

Крупные компании столкнулись с проблемой выбора программного обеспечения, поскольку для многих цена стала определяющим критерием выбора, оттеснив на второй план качество работы продукта и условия лицензирования. Именно в последнем могут быть зашиты потенциальные риски, например, отсутствие технической поддержки или крайне ограниченная функциональность.

Недавно на рынке появился продукт Master PDF Editor от компании ООО «Коде Индастри», которая пытается привлечь клиентов ценой в несколько раз ниже рыночной. Однако по опыту некоторых клиентов, после года использования продукта компания может остановить техническую поддержку, что, вероятно, должно стимулировать клиентов либо покупать лицензию снова, либо решать проблемы самостоятельно.

Вызывает недоумение и маленький штат сотрудников – всего трое в 2022 году. Как таким составом компания может обеспечивать стабильную работу и развитие продукта – большой вопрос.

Еще одна «особенность» продукта – весьма небольшой набор опций, входящих в пакет услуг по умолчанию. Демпингующие компании часто требуют плату за дополнительные инструменты и обновления продукта.

Перед приобретением софта от малоизвестного вендора следует обратить внимание на его сайт и медиаактивность. Надежные компании обычно активно рассказывают о своих продуктах и стратегическом видении, стремятся к открытому диалогу с клиентами и другими игроками рынка. Те же, кому есть что скрывать, предпочитает оставаться в тени и избегать прозрачности.

По мнению экспертов ИТ-отрасли, демпинг — опасная тактика. Многие клиенты, стремясь сэкономить, выбирают товары по низкой стоимости, игнорируя возможные трудности. Однако увеличение числа компаний, снижающих среднюю стоимость продуктов, наносит вред как потребителям, так и другим участникам рынка.

В проектной работе демпинг может привести к серьезным рискам, вплоть до банкротства компании, предупреждает Сергей Кузнецов, директор московского представительства компании ITentika. Он отмечает проблему занижения рыночных цен в модели аутстафа и быструю смену некомпетентеных сотрудников у заказчика.

Проблема демпинга на рынке разработки программного обеспечения требует внимания игроков отрасли. Ужесточение государственного регулирования может создать дополнительные трудности, однако необходимость введения определенных мер контроля в области ценообразования, призванных стимулировать, а не тормозить развитие рынка, кажется, уже назрела.

Собеседник «Компании» предлагает внедрить рейтинг поставщиков и использовать маркетплейсы для продуктов и услуг. Он считает, что за этим форматов – будущее отрасли.

Также он напоминает, что спрос на отечественное ПО сегодня превышает предложение, и компании, которые внедряют российские программные продукты, перегружены работой. Стремление ускорить и удешевить процесс, чтобы занять нишу и не потерять клиентов, заставляет недобросовестных поставщиков предлагать некачественные товары.

Крупные успешные разработчики, целевая аудитория которых готова платить за качество и надежность, не пострадают от этой ситуации. Однако малые поставщики программного обеспечения потеряют клиентов. Из-за снижения рыночной цены им придется сокращать затраты на производство и развитие. В конечном счете, это может привести к деградации всего рынка.

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