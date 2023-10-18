Стремительно теряющей вес после ковида жительнице Новосибирска не могут поставить диагноз

Жительнице Новосибирска после коронавируса удалили желчный пузырь, она потеряла более 10 килограммов – врачи не могут поставить женщине диагноз.

Анна П. переболела коронавирусом весной 2021 года. Всё, как у всех: теряла вкусы и запахи, но болезнь удалось победить довольно быстро.

Проблемы начались вскоре с поджелудочной железной. У Анны заболел левый бок, но врачи долго не могли разобраться в чём дело.

Женщина жаловалась на боли в поджелудочной железе, а вскоре проблемы начались и с печенью. При этом Анна стремительно теряла вес: с 56 килограммов она похудела до 43.

В 2022 году пациентке удалили желчный пузырь – врачи говорили, что проблема в нём. Специалисты пришли к выводу, что это постковидный синдром с поражением поджелудочной железы. При этом адекватное лечение женщине так и не могут назначить.

Сейчас у Анны вторая группа инвалидности, есть она может только супы и каши. Из-за обилия лекарств, которые женщине приходится пить, сейчас возникли и проблемы с почками.

Продуктивным оказалось наблюдение у врачей областной больницы. Они заявили, что есть подозрение на нейроэндокринную опухоль, но для того, чтобы диагноз подтвердился Анне нужно отправиться на обследование в Красноярск, сообщает «КП-Новосибирск».

Напомним, в октябре этого года в России свирепствует новый штамм коронавируса – «пирола», она наиболее заразна по сравнению с вирусами предыдущих поколений.