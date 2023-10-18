В Новосибирске глава Минздрава Мурашко объявил о введении цифровых профилей в системе ОМС в 2024 году

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о том, что в 2024 году у жителей России появятся цифровые профили в системе ОМС.

Во время посещения международной выставки «Здравоохранение в Сибири-2023» в Новосибирске глава Минздрава страны Михаил Мурашко заявил, что уже в 2024 году у жителей России появятся цифровые профили в системе ОМС.

К концу года персонифицированный учёт медицинской помощи по ОМС заработает уже в 14 регионах, а в 2024 году цифровые медицинские профили появятся у всех застрахованных.

Сейчас, на основе созданный цифровых профилей, работает сервис сопровождения пациентов с болезнями системы кровообращения.

Напомним, что в Новосибирске прошла экологическая акция от общественной организации «Даун синдром». В рамках мероприятия посадили 18 саженцев кедровой сосны, которую подарили городу участниками организации. Эта инициатива направлена на развитие инфраструктуры города.