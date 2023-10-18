В Новосибирске продают эротические украшения для дома

В Новосибирске появилась новая категория интерьерных секс-украшений. Их можно купить на сервисе Wildberries и в местных секс-шопах. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Особой популярностью пользуются тематические свечи, представленные в разнообразных вариациях. Среди них можно найти восковые фигурки в виде обнаженных девушек и половых органов.

Также продаются скульптуры в виде членов с руками, изображенными в виде молящихся монахов. Для кухни предлагаются оригинальные предметы сервировки, такие как бокалы для вина, тарелки и столовые приборы в виде мужских половых органов, а также трубочки с нестандартным дизайном на конце.

Отдельной категорией товаров для дома являются подушки с изображением обнаженных девушек из аниме.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском районе Новосибирска 20 октября пройдет универсальная ярмарка.