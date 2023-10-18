В Новосибирске укоротят самый длинный в России каток

В Новосибирске укоротят каток на Михайловской набережной, который признали самым длинным в России.

Причина, по которой каток вынуждены сделать короче – капитальный ремонт Октябрьского моста. Площадь будут заливать от Октябрьского моста в сторону речного вокзала. Об этом сообщила РБК Новосибирск заместитель мэра Анна Терешкова.

В 2022 году Новосибирск получил статус Новогодней столицы России. И, по словам мэрии, открытый каток на Михайловской набережной стал самым длинным в стране. Его протяженность составила 1,3 тысячи метров.

Анна Терешкова добавила, что покататься на коньках этой зимой можно будет во всех городских парках, включая «Арену».

Однако, площадку перед Новосибирским театром оперы и балета заливать в этом году не будут.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, какой будет зима в Новосибирске.