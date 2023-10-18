В Новосибирской области снизилась смертность от онкологии

В Новосибирской области онкологию все чаще диагностируют на ранней стадии.

В Новосибирской области снизилась смертность от рака. Об этом сообщили на форуме «Здравоохранение Сибири-2023».

Смертность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась: с 26,2% в 2019 году до 21,1% в 2022 году. В 2023 году за первые 8 месяцев наблюдается рекордное снижение до 17,5%. Кроме того, удалось увеличить долю выявления онкологии на ранней стадии с 55,9% в 2019 году до 63,9% в 2023 году. Также заметно увеличился процент пациентов, состоящих на учете уже более 5 лет: с 56,0% в 2019 году до 61,3% за 9 месяцев 2023 года.

Минздрав Новосибирской области также отмечает снижение детской смертности: с 55,1 случая на 100 тысяч детей в 2019 году до 44,1 случая на 100 тысяч детей за 9 месяцев 2023 года. Младенческая смертность также уменьшилась с 4,9 промилле в 2019 году до 4,3 промилле за аналогичный период 2023 года.

Помимо этого, продолжительность жизни в Сибири выросла на полгода и достигла 71 года. В целом по стране этот показатель сейчас составляет 73,4 года.



Напомним, в Новосибирской области умерло 192 ребёнка в 2023 году.