В Новосибирской области транспортный налог вырос почти в два раза

Жители Новосибирска отметили, что суммы в квитанциях с транспортным налогом значительно выросли в 2023 году.

Особенно изменение ставки транспортного налога на себе ощутили владельцы автомобилей мощностью от 100 до 150 л\с. В этом случае одна лошадиная сила обойдётся в 15 рублей.

Рост транспортного налога обещали ещё в 2021 году, но квитанции с большими суммами автовладельцы начали получать только сейчас.

Даже для владельцев малолитражек в 2023 году транспортный налог составил 700 рублей. Если ранее при мощности автомобиля до 100 л/с за одну «лошадку» автовладельцы платили 6 рублей, то сейчас – 10.

Оплатить налоги автолюбители должны до 1 декабря. Ранее, напомним, в УФНС по Новосибирской области назвали должников по транспортному налогу – в регионе их насчитывается 159 386, а задолжали государству они почти миллиард.