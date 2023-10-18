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общество

В зоне СВО погиб 24-летний житель Болотинского района Денис Байдин

Фото: freepik.com

24-летний Денис Байдин из Болотинского района Новосибирской области погиб на спецоперации.

В зоне проведения специальной военной операции погиб 24-летний житель Болотинского района Новосибирской области Денис Байдин. Об этом сообщили в районной администрации.

Военнослужащий попал в зону СВО в октябре прошлого года. Его призвали в рамках частичной мобилизации. Ранее он был гранатометчиком мотострелковой роты.

Денис Байдин погиб из-за смертельного ранения. Дата прощания с бойцом пока неизвестна.

Напомним, что военнослужащие в зоне СВО высказались против выступления Дианы Арбениной, которая негативно высказывалась о спецоперации и российской армии.

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Диана Джафарова
журналист

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