В зоне СВО погиб 24-летний житель Болотинского района Денис Байдин

24-летний Денис Байдин из Болотинского района Новосибирской области погиб на спецоперации.

В зоне проведения специальной военной операции погиб 24-летний житель Болотинского района Новосибирской области Денис Байдин. Об этом сообщили в районной администрации.

Военнослужащий попал в зону СВО в октябре прошлого года. Его призвали в рамках частичной мобилизации. Ранее он был гранатометчиком мотострелковой роты.

Денис Байдин погиб из-за смертельного ранения. Дата прощания с бойцом пока неизвестна.

Напомним, что военнослужащие в зоне СВО высказались против выступления Дианы Арбениной, которая негативно высказывалась о спецоперации и российской армии.