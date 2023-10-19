«Хохлы взломали»: вскрылись подробности переписки погибшей под Новосибирском четвероклассницы

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области следователи продолжают разбираться в причинах гибели четвероклассники – чаты безобидных игр могли быть специально взломаны.

Трагедия в рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области произошла в понедельник, 16 октября. Тело четвероклассницы нашли около девятиэтажного дома в Краснообске. Как рассказывают очевидцы, в первые минуты девочка была жива, но спасти её не удалось.

Следователи СУ СКР начали разбираться в причинах трагедии. Выяснилось, что девочка состояла в телеграм-сообществе, где подростки ведут своеобразный онлайн-дневник. Родители подняли панику: информация об игре уже распространилась по всем школам России.

«В Краснообске произошла трагедия, и ребёнок пользовался приложением: «доказываю наглядно в своём дневнике, что моя жизнь скучная и бессмысленная», — делятся между собой родители и учителя уже со всех школ России. – Коллеги, появилась игра, которая несёт опасность для жизни детей, подталкивая их к самоубийству. Ориентирована, в том числе, на начальную школу!»

Как выяснилось, телеграм-канал, который так напугал родителей школьников, ведёт другой 16-летний школьник, проживающий недалеко от Санкт-Петербурга. У подростка всего 92 подписчика, и он заявил, что подвергся хейту после случая, к которому имеет никакого отношения.

«Я — обычный школьник, ученик 9 класса, из совсем другого города, живущий самой обычно жизнью. В своем канале я публикую различный контент, который никак не связан с призывами или чем-то подобным», — заявил вчера корреспонденту Сиб.фм подросток.

В Краснообске же между родителями продолжается обсуждение случившегося. Как выяснили наиболее активные мамы – в игре, в которую были втянуты многие школьники, состояли десятки детей только из рабочего посёлка под Новосибирском.

«Все дети говорят об этой игре, но названия при этом разные. Да, сама она безобидная, но имеет много чатов, в том числе в других мессенджерах, — рассказывают родители четвероклассников. – Чаты открытые, и вот там детей вылавливают».

Как рассказывают источники, близкие к ситуации, в переписке с четвероклассницей были призывы к суициду. Сейчас устанавливается, кто вёл переписку с погибшей девочкой.

«Возможен и украинский след, взлом со стороны хохлов»,

- считает источник Сиб.фм.

На этой неделе жители Новосибирска подверглись атакам хакеров и кибермошенников. Так, на несколько электронных адресов поступили письма с угрозами терактов и требованием перевести на неизвестные счета многомиллионные суммы. Всю информацию сейчас проверяет полиция.