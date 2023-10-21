В Новосибирске завершили поиски 13-летней девочки в розовом пальто

Волонтёры объявили о завершении операции по поиску пропавшего в Новосибирске ребёнка.

Поиски 13-летней девочки в розовом пальто в Новосибирске завершились успешно. Школьницу нашли, и ее жизни ничего не угрожает. Сообщение о ее найденной и живой появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в ночь на 21 октября.

Напомним, что девочка пропала 20 октября, когда она ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

Ранее Сиб.фм сообщал, что уже более двух недель родственники не могут найти мужчину, который направлялся из Ростова в город Новосибирск. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Также в Новосибирском районе родственники разыскивают 41-летнего мужчину, который исчез сразу на следующий день после инцидента со своим знакомым. Он ушел из дома №8 по улице Юбилейная, с тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно.