«Сибирь» отметила 61-летие разгромным поражением от «ЦСКА» со счётом 3:6

ХК «Сибирь» в 61 день рождения проиграл «ЦСКА» со счётом 3:6. 28 октября в Новосибирске праздничный матч в 61-летие ХК «Сибирь» в новом ЛДС «Сибирь-Арена» завершился разгромным поражением от ЦСКА. Около десяти тысяч зрителей собрались в ЛДС в 15:30, чтобы поздравить любимую команду с днём рождения. Праздник организовали в стиле легендарного фильма «Операция Ы». Для болельщиков организовали тематические фотозоны, а также настольные игры и дартс. Компанию Снеговику «Сибири» составил талисман Новосибирского зоопарка Медведь. На сцене местные музыкальные коллективы исполнили песни из советских фильмов и мультиков.

В первом периоды команды играли на равных. За первые 16 минут ХК «Сибирь» дважды поразил ворота «армейцев». Игрой отметились Владимир Бутузов и Артем Михеев.

За три минуты до конца первого периода игроки ЦСКА нанесли ответный удар. Атаку «армейцы» продолжили и во втором периоде — в сибирские ворота попали две шайбы.

Ситуацию спас Энди Андреофф в третьем периоде — он сравнял счёт до 3:3. Однако московские хоккеисты резко вырвались вперёд и забросили ещё две шайбы в ворота хозяев.

В результате серия из четырёх победных матчей «Сибири» прервалась поражением в 61-летие клуба. Новосибирцы проиграли ЦСКА со счётом 3:6.

Теперь в таблице Восточной конференции ХК «Сибирь» занимает восьмое место.