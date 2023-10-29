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общество спорт

«Сибирь» отметила 61-летие разгромным поражением от «ЦСКА» со счётом 3:6

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

ХК «Сибирь» в 61 день рождения проиграл «ЦСКА» со счётом 3:6.

28 октября в Новосибирске праздничный матч в 61-летие ХК «Сибирь» в новом ЛДС «Сибирь-Арена» завершился разгромным поражением от ЦСКА.

Около десяти тысяч зрителей собрались в ЛДС в 15:30, чтобы поздравить любимую команду с днём рождения. Праздник организовали в стиле легендарного фильма «Операция Ы». Для болельщиков организовали тематические фотозоны, а также настольные игры и дартс. Компанию Снеговику «Сибири» составил талисман Новосибирского зоопарка Медведь. На сцене местные музыкальные коллективы исполнили песни из советских фильмов и мультиков.

Фото «Сибирь» отметила 61-летие разгромным поражением от «ЦСКА» со счётом 3:6 2

В первом периоды команды играли на равных. За первые 16 минут ХК «Сибирь» дважды поразил ворота «армейцев». Игрой отметились Владимир Бутузов и Артем Михеев.

Фото «Сибирь» отметила 61-летие разгромным поражением от «ЦСКА» со счётом 3:6 3

За три минуты до конца первого периода игроки ЦСКА нанесли ответный удар. Атаку «армейцы» продолжили и во втором периоде — в сибирские ворота попали две шайбы.

Ситуацию спас Энди Андреофф в третьем периоде — он сравнял счёт до 3:3. Однако московские хоккеисты резко вырвались вперёд и забросили ещё две шайбы в ворота хозяев.

Фото «Сибирь» отметила 61-летие разгромным поражением от «ЦСКА» со счётом 3:6 4

В результате серия из четырёх победных матчей «Сибири» прервалась поражением в 61-летие клуба. Новосибирцы проиграли ЦСКА со счётом 3:6.

Теперь в таблице Восточной конференции ХК «Сибирь» занимает восьмое место.

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Диана Джафарова
журналист

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