В Новосибирской области простились с 29-летним бойцом СВО

В Новосибирской области простились с 29-летним участником СВО Денисом Ударцовым.

29 октября в Чистоозёрном районе Новосибирской области простились с 29-летним бойцом специальной военной операции Денисом Ударцовым. Об этом сообщили в паблике «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина родился и вырос в селе Ольгино. После окончания школы он отправился на срочную службу в армию. После возвращения Ударцов заключил контракт с Минобороны РФ и стал участником разрешения военного конфликта на таджико-афганской границе.

Добровольцем в зоне СВО мужчина стал в апреле этого года. 20 октября Денис Ударцов погиб. У него остались жена и дети.

Бойца посмертно наградили орденом Мужества, а в последний путь провожали под духовой оркестр.

«Дениса все знали как отзывчивого, ответственного и просто хорошего парня», — говорится в сообщении.

Напомним, что в селе Новосибирской области похоронили погибшего в зоне специальной операции Рустама Муртазалиева.