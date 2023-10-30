В Новосибирске ищут подрядчика, что спроектировать ливневку за 1 млрд рублей

На портале госзакупок опубликовали информацию о строительстве ливневой канализации в новом микрорайоне «Клюквенный» в Новосибирске.

Работы обойдутся заказчику, Агентству жилищного строительства Новосибирской области, в 947,9 млн рублей. Проект профинансируют из регионального бюджета

Сейчас ищут подрядчика. Предстоит провести инженерные изыскания, разработать проект и отправить его на экспертизу. Основные этапы строительства включают установку ливневых коллекторов и очистных сооружений.

Ожидается, что результаты конкурса объявят 16 ноября. Планируется завершить строительство до 10 декабря 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске построят многофункциональный комплекс за 12 млрд рублей.