В Новосибирске на 13,7% выросли продажи авто с трёхлетним пробегом

Продажи авто в возрасте до 3-х лет в Новосибирской области выросли на 13,7%.

По данным экспертов платформы «Авито Авто», в июле-сентябре 2023 года продажи автомобилей с пробегом в возрасте до трёх лет выросли на 13,7% в сравнении со II кварталом.

На долю такого автомобиля пришлось 27,9% от общих продаж авто с пробегом в области в III квартале 2023 года. Его средняя цена в регионе составила 3 864 000 рублей.

В России на долю трехлеток пришлось 11,5% от общих продаж авто с пробегом в III квартале текущего года. Средняя цена автомобиля — 2 570 000 рублей.

Наиболее продаваемой моделью автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет в Новосибирске стала Geely Monjaro. На долю модели пришлось 4,3% продаж, а ее средняя цена составила 3 190 000 рублей.

На втором месте находится модель Changan UNI-K со средней ценой 3 130 000 рублей и долей продаж 1,9%.

И последнюю позицию заняла модель Voyah Free, средняя цена которой составила 4 450 000 рублей, а доля продаж 1,6%.

Напомним, что продажи электрокаров в Новосибирске выросли на 500%.