В Новосибирске продажи новостроек в сентябре составили 21,6 миллиардов рублей

Продажи новостроек в Новосибирске в сентябре составили 21,6 миллиардов рублей.

По данным экспертов портала для риэлторов Realt.one, в Новосибирске в сентябре был замечен высокий уровень продаж новостроек. Объём продаж квартир, купленных по договору долевого участия, составил 21,6 миллиардов рублей, рост месяц к месяцу составил 33%. В сентябре девелоперам удалось реализовать 3801 объект: 3671 — жилой фонд, 130 — апартаменты.

Также вырос и средний срок кредита — до 25 лет, а средняя сумма ипотечного займа увеличилась до 3,8 млн рублей. Объём ипотечного кредитования: 52% — «вторичка» и 47% — новостройки.

«В сентябре 2023 года спрос на ипотеку снова достиг высоких показателей и вырос на 17%. Причина — желание потребителей успеть оформить кредит на выгодных условиях — до повышения ставок», — прокомментировал руководитель направления Realt.one Александр Свежинцев.

Напомним, что в Новосибирске самая дешёвая квартира стоит 950 тысяч рублей.