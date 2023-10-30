В Новосибирске собираются увеличить площадь «Северного» кладбища

Мэрия Новосибирска предложила увеличить площадь «Северного» кладбища в Калининском районе города на почти 25 тысяч квадратных метров. Это предложение опубликовали на региональном сайте «Электронная демократия».

По документам, департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства просит разрешения на изменение вида использования участка. Предложенное изменение включает переход зонирования территории с мест отдыха и оздоровления на места для ритуальной деятельности, такие как кладбища, крематории, зоны захоронений, стены-колумбарии и административные здания.

Предполагается, что земельный участок площадью 24 695 квадратных метров выделят для расширения общественного кладбища «Северное» в Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Соцфонд объявил о повышении выплат неработающим пенсионерам в 2024 году.