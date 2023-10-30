В Новосибирской области робот Zet помогает собирать деньги на машину для участников СВО

Депутат города Барабинск Новосибирской области Константин Терещенко вернулся из зоны СВО не с пустыми руками: в ДНР и ЛНР он приобрёл робота, футболки с чебурашками, военные шевроны, а также помог детям, купив у них российские флаги.

Константин Терещенко побывал с очередной гуманитарной миссией в зоне СВО: передал необходимые вещи бойцам. Назад барабинский депутат также вернулся не с пустыми руками.

«Я когда возвращался из Донецка, приобрёл сувениры: игрушку, шевроны, футболки. Всё это я привёз из зоны СВО, — рассказал Сиб.фм Константин Терещенко. – А тут как раз нам нужно собрать деньги на грязевую резину для «буханки». Мы решили провести лотерею».

У каждого подарочного экспоната – своя история. Например, российские флажки барабинский депутат приобрёл в Луганске у детей, которые таким образом зарабатывают.

«Сколько вам не жалко?»

– спрашивают у Константина Терещенко школьники, предлагая флажки.

В итоге барабинский депутат никого не обидел, а девочки лет 10, довольные, убежали тратить деньги. Ещё один сувенир – робота Zet – Константин Терещенко купил в магазине в Донецке.

«Игрушку я присмотрел в магазине детских товаров. Всё, что привёз, я передал представителям группы в телеграмм-канале «ZA Наших». Они сейчас проводят лотерею, — продолжает депутат.

– Нужно собрать на шины 50 тысяч рублей, и буквально за день половину суммы удалось собрать. Потом после сбора будет проведена лотерея, и победители получат наши сувениры».

Напомним, это уже пятая по счёту «буханка», которую команда из Барабинска готовит для земляков из зоны СВО. Ранее Сиб.фм рассказывал о четырёх именных машинах, которые получили имена в честь погибших бойцов с позывными Барни, Барон, Атаман и Седой.