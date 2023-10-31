На Новый год перекроют улицу Ленина в Новосибирске

В Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной с 17 ноября.

С 17 ноября улицу Ленина в Новосибирске перекроют к Новому году. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Проезд будет закрыт 2,5 месяца: с 17 ноября 2023 по 1 февраля 2024 года. Территория от площади Ленина до улицы Советской станет пешеходной в честь новогодних праздников. Проезжать по этой дороге будет разрешено лишь спецтехнике, следующей по неотложным вызовам.

В мэрии поручили департаменту транспорта установить турникеты, знаки и бетонные блоки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске закупят 17 тысяч коробок с конфетами к Новому году. За коробки со сладостями заплатят около 6,8 миллионов рублей.

Напомним, что мэрия Новосибирска сообщила о том, что покупка городской новогодней ёлки в 2023 году не предусмотрена городским бюджетом так же, как и все украшения для города.

Кроме того, в супермаркетах Новосибирска уже продают новогодние игрушки и праздничные ёлки.