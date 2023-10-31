Новосибирск не получил паспорт готовности к зиме

Ростехнадзор выявил 165 нарушений по готовности Новосибирска к отопительному сезону.

Новосибирск до сих пор не получил паспорт готовности к зиме. Ростехнадзор выявил 165 нарушений, которые необходимо устранить.

На совещании мэра Новосибирска начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев сообщил, что на данный момент уже устранено 86 замечаний, а остальные переданы в Ростехнадзор для обработки. В ближайшие дни планируется продолжить работы по устранению замечаний до 15 ноября.

В ходе проверки централизованной системы теплоснабжения в Новосибирске было выявлено 150 дефектов: 31 на магистральных сетях и 119 на внутриквартальных сетях. Среднее время устранения составило 7 часов. ООО НТСК, ответственное за ремонтную программу, в настоящее время работает над 5 объектами и обещает завершить их до 15 ноября.

Мэр Анатолий Локоть поручил усилить контроль за восстановлением проезжей части после ремонтов. По словам Перязева, в городе было зафиксировано 3212 разрытия, из которых уже восстановлено 2763 объекта, а работа над остальными 449 находится под контролем.



Как ранее писал Сиб.фм, в СГК объяснили отсутствие отопления в части домов Новосибирска.