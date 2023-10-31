Под Новосибирском нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны и взрыватель

Оба предмета нашли в понедельник, 30 октября.
В селе Сокур в Мошковском районе Новосибирской области обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
На боеприпасе были следы сильной коррозии. Снаряд увезли и уничтожили специальным методом.
Также в Искитиме жители обнаружили взрыватель от боеприпаса. Его также ликвидировали. Оба предмета нашли 30 октября.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский военком объяснил, по какому принципу женщин берут на СВО.