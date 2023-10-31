сегодня
31 октября, 22:00
пробки
1/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня
31 октября, 22:00
пробки
1/10
погода
-6°C
курсы валют
usd 92.02 | eur 97.93
сегодня 21:22
общество

Под Новосибирском нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны и взрыватель

Фото: t.me/newsibirsk01

Оба предмета нашли в понедельник, 30 октября.

В селе Сокур в Мошковском районе Новосибирской области обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На боеприпасе были следы сильной коррозии. Снаряд увезли и уничтожили специальным методом.

Также в Искитиме жители обнаружили взрыватель от боеприпаса. Его также ликвидировали. Оба предмета нашли 30 октября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский военком объяснил, по какому принципу женщин берут на СВО.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в