Под Новосибирском нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны и взрыватель

Оба предмета нашли в понедельник, 30 октября.

В селе Сокур в Мошковском районе Новосибирской области обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На боеприпасе были следы сильной коррозии. Снаряд увезли и уничтожили специальным методом.

Также в Искитиме жители обнаружили взрыватель от боеприпаса. Его также ликвидировали. Оба предмета нашли 30 октября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский военком объяснил, по какому принципу женщин берут на СВО.