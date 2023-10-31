Подрядчика для строительства ливневки за 1 миллиард рублей ищут в Новосибирске

Ливневку за миллиард рублей построят в Новосибирске.

Ливневую канализацию построят для нового микрорайона Клюквенный в Новосибирске. За работы готовы заплатить почти 947,9 миллиона рублей. Об этом 30 октября сообщили на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта стало «Агентство жилищного строительства Новосибирской области». Строительство будет вестись за счёт регионального бюджета.

Инженерные изыскания, разработка проекта, направление его на экспертизу, строительство ливневых коллекторов и очистных сооружений — всё это должен будет выполнить подрядчик.

«Очистные сооружения должны предусматривать очистку поверхностного стока со всей площади водосборного бассейна территории микрорайона Клюквенный», — говорится в сообщении.

Работы обещают завершить до 10 декабря следующего года.

Напомним, что в Новосибирске ищут подрядчика для организации шестидневного форума «Новосибирск — город безграничных возможностей».

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ищут подрядчика для ремонта участка улицы Мира от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. За это готовы заплатить 472,6 миллиона рублей.