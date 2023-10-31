В Новосибирске бесплатно установили почти 35 тысяч датчиков дыма

На сайте мэрии города Новосибирска опубликовали информацию об установке почти 35 000 датчиков дыма в городе. Это сделали в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска».

9329 домов получили такое оборудование. Только в этом году установили 215 противопожарных приборов в 81 доме.

Датчики дыма являются эффективным средством предотвращения гибели людей при пожарах. Они обнаруживают возгорание на ранней стадии появления дыма и предупреждают звуковым сигналом. Некоторые из этих датчиков оборудованы GSM-модулем для отправки СМС при обнаружении дыма.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Стало известно, как в ЛНР работает магазин с товарами из Новосибирской области.