В Новосибирске благоустроили больше 240 дворов за этот год

В Новосибирске в этом году завершили работы по благоустройству более чем 240 дворовых территорий. Также заменили примерно 20 километров теплосетей.

В ходе аппаратного совещания начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев сообщил, что ремонт тепловых сетей в завершающей стадии, остаётся работать над пятью объектами. До 15 ноября планируют завершить все работы.

Также завершили работы по благоустройству дворовых территорий более чем в 240 местах. Также отремонтировали 41 двор в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Общая сумма, выделенная в этом году, составила около 600 миллионов рублей из различных уровней бюджетов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске бесплатно установили почти 35 тысяч датчиков дыма.