Житель Новосибирска незаконно перевозил пассажиров на сломанном пароме

В Республике Алтай в суд направлено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Горно-Алтайский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска, который обвиняется в совершении преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает Telegram-канал «Западно-Сибирской транспортной прокуратуры».

В августе текущего года обвиняемый в акватории озера Телецкое Республики Алтай без лицензии перевозил 36 пассажиров и 8 автомобилей на технически неисправном пароме в отсутствие аварийно-спасательных средств и оборудования, что могло спровоцировать чрезвычайные ситуации, угрожающие здоровью и жизни пассажиров.

Сейчас уголовное дело направлено в Турочакский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Новосибирске рыбака могут посадить на два года за незаконно добытую рыбу.