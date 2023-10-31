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проиcшествия

Житель Новосибирска незаконно перевозил пассажиров на сломанном пароме

Фото: Telegram-канал «Западно-Сибирской транспортной прокуратуры»

В Республике Алтай в суд направлено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Горно-Алтайский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска, который обвиняется в совершении преступления по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Об этом сообщает Telegram-канал «Западно-Сибирской транспортной прокуратуры».

В августе текущего года обвиняемый в акватории озера Телецкое Республики Алтай без лицензии перевозил 36 пассажиров и 8 автомобилей на технически неисправном пароме в отсутствие аварийно-спасательных средств и оборудования, что могло спровоцировать чрезвычайные ситуации, угрожающие здоровью и жизни пассажиров.

Сейчас уголовное дело направлено в Турочакский районный суд Республики Алтай для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Новосибирске рыбака могут посадить на два года за незаконно добытую рыбу.

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Валерия Митрохина
Журналист

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