Из Новосибирской области отправили подсолнечное масло во Вьетнам

Партию подсолнечного масла отправили во Вьетнам из Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, первую партию подсолнечного масла, произведённого в Новосибирской области, отправили покупателям во Вьетнам. Общий вес партии составил 13 397 тонн.

Сейчас груз отправлен получателю в железнодорожном контейнере, далее его перегрузят на морской транспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирск попал лидеры по количеству вьетнамских кафе и ресторанов. В городе насчитывается 33 точки общепита, предлагающих блюда вьетнамской кухни. Большинство необходимых продуктов для приготовления блюд можно легко найти на местных рынках, что снижает необходимость в долгой доставке.