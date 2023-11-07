сегодня
07 ноября, 15:51
пробки
3/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 93.03 | eur 99.01
сегодня
07 ноября, 15:51
пробки
3/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 93.03 | eur 99.01
сегодня 11:28
общество

Из Новосибирской области отправили подсолнечное масло во Вьетнам

Фото: freepik

Партию подсолнечного масла отправили во Вьетнам из Новосибирска.

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, первую партию подсолнечного масла, произведённого в Новосибирской области, отправили покупателям во Вьетнам. Общий вес партии составил 13 397 тонн.

Сейчас груз отправлен получателю в железнодорожном контейнере, далее его перегрузят на морской транспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что Новосибирск попал лидеры по количеству вьетнамских кафе и ресторанов. В городе насчитывается 33 точки общепита, предлагающих блюда вьетнамской кухни. Большинство необходимых продуктов для приготовления блюд можно легко найти на местных рынках, что снижает необходимость в долгой доставке.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в