«Ушёл красный как помидор»: под Новосибирском депутаты вновь отказали прокурору уволить главу Колывани

В Совете депутатов Колыванского района Новосибирской области второй раз рассмотрели вопрос об увольнении главы Евгения Артюхова – на этот раз на заседание пришёл даже прокурор Павел Детко, однако его требование народные избранники опять, по сути, проигнорировали.

8 августа в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что в Колыванский районный суд подан иск о прекращении полномочий главы Колывани Евгения Артюхова. Сиб.фм подробно рассказывал, как этому предшествовало заседание Совета депутатов Колыванского района, на котором народные избранники не стали рассматривать представление прокуроров об увольнении главы.

«Об отставке главы района разговора не было. Для информации было зачитано представление прокуратуры, но в руки нам никакого документа не давали,

- рассказывал Сиб.фм один из колыванских депутатов Виктор Коваленко. – Постановление начали принимать, я за него проголосовал, но встаю и говорю: «а где приложение к этому постановлению? Где информация? Никому ничего не выдано. Нет этого документа!» Информацию на руки нам не давали».

В итоге, вопрос о «коррупционных достижениях» главы Колыванского района Совет депутатов не рассматривал. Между тем, прокуроры-то выяснили, как Евгений Артюхов пользовался служебным положением. После отказа в исполнении требований депутатами, прокуроры подали иск в суд.

«В обоснование требований и.о. прокурора района в иске указал, что по результатам проверки соблюдения антикоррупционного законодательства установлено, что глава Колыванского района Новосибирской области Евгений Артюхов в декабре 2021 года трудоустроился по совместительству преподавателем в ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» и подал заявление на предоставление ему служебного жилья из муниципального специализированного жилищного фонда,

— рассказали в Колыванском районном суде. – Это прямо указывает на наличие конфликта интересов, что влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление лицом своих должностных обязанностей. За данное правонарушение антикоррупционное законодательства РФ предусматривает увольнение указанного лица».

В середине сентября иск прокуроров был рассмотрен, однако удовлетворён лишь частично. Это означало, что суд вновь направил требование прокурора в Совет депутатов для рассмотрения.

Заседание состоялось в минувший вторник, 7 ноября. Для участия в сессии Совета депутатов прибыл и сам прокурор Колыванского района Павел Детко. На этот вопрос вынесли на обсуждение.

«Представление прокурора было отклонено. Нам было предложено проголосовать. Голоса распределились следующим образом: из 25 человек 17 проголосовали, что глава района – не коррупционер, а 8 отдали голоса за то, что он – коррупционер, — сообщил Сиб.фм Виктор Коваленко. – На этот раз мы выступали, я настаивал на прениях. И вот 8 человек высказались, что видят в действиях главы коррупционную составляющую».

Итогом этой сессии можно считать, что выступление прокурора на сессии Совета депутатов Колыванского района состоялось, но представление вновь было отклонено.

«Прокурор ушёл расстроенным, он был красный как помидор. Мне даже его стало жалко, — отметил Виктор Коваленко.

– Но мне кажется, что важны были не итоги голосования, а сама процедура. Я считаю, что прокуратура опять подаст в суд иск об отстранении Артюхова».

Пока позиции прокуратуры на голосование колыванских депутатов не последовало. Те же вынесли проект решения, который должен быть размещён на официальном сайте администрации Колыванского района. В нём сказано, что в действиях Артюхова "не содержится признаков несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции".