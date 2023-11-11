Под Новосибирском один человек погиб в ДТП с грузовиком MAN

Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем.

Сегодня, 11 ноября, в Новосибирском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранним утром водитель автомобиля УАЗ выехал на встречную полосу трассы «Северный обход города Новосибирска» и столкнулся с автомобилем MAN. В результате аварии водитель УАЗа погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники региональной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что пассажир скончался после того, как водитель авто врезался в дерево.