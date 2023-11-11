В Новосибирске не хватает водителей автобусов с зарплатой 77 тысяч рублей

В мэрии Новосибирска рассказали о росте зарплат водителей автобусов, однако в немуниципальном транспорте сотрудников по-прежнему не хватает.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, максимальная зарплата водителя автобуса в Новосибирске сейчас составляет 77 405 рублей. На 10 тысяч она выросла буквально за несколько месяцев.

«За 10 месяцев 2023 года доход водителей увеличился с 68 390,6 до 77 405 рублей»,

– ответили на запрос "МК в Новосибирске" в мэрии.

При этом в городской администрации признают, что у немуниципальных перевозчиков укомплектованность штата составляет только 70%. Проблема началась ещё во время пандемии коронавируса, но её последствия ощущаются до сих пор.

Также в мэрии Новосибирска отметили, что пытаются решать вопросы, связанные с обновлением парка общественного транспорта: до конца года будет закуплено 206 новых автобусов.