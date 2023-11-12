В аварийном доме Омска продают комнату за 490 тысяч рублей

Комнату площадью 9,4 квадратных метра в аварийном доме Омска выставили на продажу за 490 тысяч рублей

На сайте с объявлениями выставили на продажу комнату площадью 9,4 квадратных метра в общежитии Омска по адресу Комсомольский городок, 5а. Ее стоимость — 490 тысяч рублей.

В объявлении указано, что комната находится на пятом этаже. Соседи добрые, а район с хорошо развитой инфраструктурой.

Однако, по данным сайта Фонда развития территорий, в 2020 году дом признали аварийным. Год постройки — 1962. Снос запланирован на 2030.

Напомним, что аварийный дом на улице Романова 1959 года постройки в центре Новосибирска планируют расселить и снести к 2033 году.