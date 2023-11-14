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общество

Боец из Новосибирской области расскажет на шоу Андрея Малахова о подвигах на СВО

Фото: Бердские новости

Сегодня, 14 ноября, на телеканале «Россия 1» выйдет передача с участием бойца СВО — он родом из Новосибирской области.

На телеканале «Россия 1» в шоу Андрея Малахова расскажут о жителе Бердска Новосибирской области, который провёл через минное заграждение разведгруппу, потеряв в процессе ступни.

Телеведущий Андрей Малахов начал снимать цикл патриотических программ о событиях специальной военной операции и её участниках. Так, одним из первых героев стал 31-летний Андрей Ровенский из Новосибирской области, который встретился с бойцом, вытащившего с поля боя, сотрудниками госпиталя и другом детства.

Ранее Андрей Ровенский прошёл подготовку на базе НВВКУ и далее отправился в зону специальной военной операции в должности старшего стрелка, где получил специальность минёра.

Напомним, что гениальный пророк-математик Григорий Кваша назвал дату и победителя военного конфликта.

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Валерия Митрохина
Журналист

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