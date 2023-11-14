Макароны с тушенкой, зажарка, хлеб и кофе: чем питаются бездомные Новосибирска

Бездомные Новосибирска дважды в неделю получают горячую еду от волонтеров

Бездомные Новосибирска дважды в неделю получают горячую еду от волонтеров. В основном это макароны с тушенкой, хлеб, зажарка и кофейный напиток. Об этом сообщили Vn.ru.

Пропитание можно получить на улице Плахотного у площади Маркса, у железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный и в Нарымском сквере.

В Областном комплексном центре социальной адаптации людям без определенного места жительства могут помочь с ночлегом, поиском работы, едой. Центр также информирует граждан о том, куда можно обратиться для восстановления утраченных документов.

Программа помощи опирается на опыт Москвы и Петербурга, что несет свои плоды — бездомных людей на улицах Новосибирска стало меньше, а в текущем году более 1500 людей воспользовались услугами выездной компании.

Напомним, что реконструкция Нарымского сквера в городе начнется весной.