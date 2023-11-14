Мэрия Новосибирска закупит новогодние подарки на 1,2 миллиона рублей

Мэрия Новосибирска закупит 3 000 новогодних подарков в размере 1,2 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, департамент по социальной политике мэрии Новосибирска объявил тендер на поставку 3 000 новогодних подарков на сумму 1,2 миллиона рублей. Поставить товар нужно будет до 8 декабря текущего года.

Вес каждого подарка должен составлять не менее 600 грамм, также в него должны поместить: молочный шоколад, четыре батончика, более 10 видов конфет, мармелад и орехи в шоколаде. При этом все сладости должны быть годными ещё 45 дней.

Также определен внешний вид упаковки: тематика, изображение и текст.

Напомним, что на Новый год перекроют улицу Ленина в Новосибирске. Проезд будет закрыт 2,5 месяца: с 17 ноября 2023 по 1 февраля 2024 года.