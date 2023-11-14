Многодетным семьям Новосибирской области предоставят беспроцентную ссуду на жильё

В Новосибирской области молодым многодетным семьям дадут беспроцентную ссуду на покупку жилья.

По данным портала «Известия» в России молодым многодетным семьям хотят предоставлять беспроцентную ссуду на покупку жилья или льготный кредит по ставке не более 5 % годовых.

Сейчас 23% молодых родителей не решаются на рождение второго и последующих детей из-за проблем с жильём. По этой причине, согласно законопроекту, поддержка будет доступна для семей с тремя и более детьми, а возраст одного из родителей не должен превышать 35 лет.

Беспроцентный целевой заём на приобретение или строительство жилья предоставляется со сроком погашения до 25 лет.

Напомним, что новосибирцы не смогут сдавать жилье посуточно без разрешения соседей.