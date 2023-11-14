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общество

Новосибирцы заметили ОМОН с автоматами на территории НОВАТа

Фото: Сиб.фм

Новосибирский театр оперы и балета оцепили люди с оружием — на территории учреждения проходят учения.

На территории Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) заметили людей в форме, вооружённых автоматами, сообщил корреспондент Сиб.фм 14 ноября. Вокруг театра также сосредоточена техника экстренных служб.

Фото Новосибирцы заметили ОМОН с автоматами на территории НОВАТа 2

Фото Новосибирцы заметили ОМОН с автоматами на территории НОВАТа 3

Фото Новосибирцы заметили ОМОН с автоматами на территории НОВАТа 4

Ранее Сиб.фм сообщал, что в НОВАТе 14 ноября пройдут антитеррористические учения под названием «Экран». Цель мероприятия — проверка готовности к совместным действиям сотрудников силовых структур, правоохранительных органов, должностных лиц, соответствующих органов власти и управления, а также сотрудников сферы культуры.

Участники учений отработают способы нейтрализации террористов, освобождения и эвакуации зрителей, а также организацию медицинской помощи.

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Александр Борисов
журналист

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