Отчим: помилованный убийца Веры Пехтелевой боится вернуться в тюрьму

По словам отчима Владислава Канюса, тот всё ещё находится в зоне СВО.

Отчим Владислава Канюса, убийцы студентки из Кемерова, Веры Пехтелевой, заявил, что его пасынок боится вернуться в тюрьму и получает угрозы в социальных сетях. Роман Костеренко также сообщил, что Канюс участвует в боевых действиях на Запорожском направлении, сообщил telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

В январе 2020 года Владислав Канюс истязал свою бывшую девушку Веру Пехтелеву, что привело к ее смерти. Он был обвинен в изнасиловании, незаконном лишении свободы и убийстве с особой жестокостью. Однако его освободили от наказания по статье о лишении свободы из-за срока давности и оправдали по статье об изнасиловании.

Осенью 2023 года стало известно, что Канюс участвовал в спецоперации и был помилован. Его отпустили еще в конце апреля 2023 года.

Напомним, накануне в разговоре с Сиб.фм комбат «Веги» Андрей Панфёров из Новосибирска осудил помилование убийцы Веры Пехтелевой.