сегодня
14 ноября, 13:44
пробки
3/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 92.11 | eur 98.53
сегодня
14 ноября, 13:44
пробки
3/10
погода
+1°C
курсы валют
usd 92.11 | eur 98.53
сегодня 13:35
проиcшествия

Поезд столкнулся с камазом в Новосибирской области: началась проверка

Фото: ru.freepik.com

Транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения грузового поезда и автомобиля в Новосибирской области

14 ноября около 11 часов утра на регулируемом переезде возле перегона Зубково – Краснозерское Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области автомобиль «КАМАЗ» выехал на переезд, в результате чего столкнулся с грузовым поездом.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по исполнению законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее СК начал доследственную проверку по сообщению о сокращении зарплат медикам в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в