Поезд столкнулся с камазом в Новосибирской области: началась проверка

Транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения грузового поезда и автомобиля в Новосибирской области

14 ноября около 11 часов утра на регулируемом переезде возле перегона Зубково – Краснозерское Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирской области автомобиль «КАМАЗ» выехал на переезд, в результате чего столкнулся с грузовым поездом.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по исполнению законодательства в сфере безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее СК начал доследственную проверку по сообщению о сокращении зарплат медикам в Новосибирске.