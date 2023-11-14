Раненому на СВО новосибирцу приходится платить ипотеку за протекающую крышу

Свою историю решил рассказать Евгений М. из Новосибирска: раненый участник СВО вынужден платить ипотеку за жильё с протекающей крышей.

Евгений М. вернулся в начале июня 2023 года из зоны СВО с ранением. Как рассказывает мужчина, его семья мучается после того, как на их дом, расположенный по адресу улица Шишкина, 46, обрушился ураган.

В ночь 25 августа сильный ветер прошёлся по Новосибирской области: в пригороде были выкорчеваны деревья, падение конструкций произошло и в центре.

«25 августа отмечались грозовые дожди интенсивностью 5-14 мм за 12 часов, местами сильные дожди интенсивностью 15-45 мм за 12 часов, грозы, шквалы (резкое усиление ветра от долей секунд до нескольких минут), — говорилось в сообщении Западно-Сибирского гидрометцентра.

– По шкале Бофорта, которая используется для оценки силы ветра, ветер со скоростью 24,5-28,4 м/с классифицируются, как сильный шторм. При таком ветре наблюдаются разрушения. Некоторые деревья могут быть повалены».

Последствия урагана особенно почувствовала семья Евгения М.: супруга участника СВО с дочкой вынуждены были жить буквально под «проливным дождём». Из-за ветра сместился шифер, а воду пришлось собирать тазиками.

«Обращались в ГЖИ, УК, ЖЭУ и администрацию Дзержинского района. Но везде слышали отговорки, отписки и никаких действий или попыток исправить ситуацию не было, — поделился Евгений М.

– Вот так в Новосибирске относятся к людям и участникам СВО, в частности. Хотелось бы огласки данной ситуации».

Семья Евгения прожила под дождём до сентября 2023 года. Однако когда похолодало, пришлось снять другое жильё. Это сильно ударило по карману, ведь выплачивать приходится ещё и ипотеку за аварийное жильё.

«Мы вынуждены снимать квартиру, так как в той квартире жить невозможно. Ситуацию решили придать огласке, может быть, кто-то зашевелится», — надеется участник СВО.

Евгений М. решил показать условия, в которых вынуждена была проживать семья участника СВО. Мужчину возмущает и тот факт, что за квартиру в аварийной двухэтажке приходится платить ипотеку. Евгений надеется, что коммунальщики после огласки исправят сложившуюся ситуацию.