Рядовой Крылов-Зимушка из Новосибирской области погиб в зоне спецоперации

В сентябре 2023 года мужчина ушел добровольцем в зону спецоперации.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб боец из Новосибирской области Данила Крылов-Зимушка. Об этом сообщила администрация Бердска.

Мужчина родился 10 ноября 1995 года в Бердске. Он окончил среднюю общеобразовательную школу № 11 и профессиональное училище № 16. В сентябре 2023 года Данила добровольно отправился в зону спецоперации.

Администрация города выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что комбат «Веги» Панферов из Новосибирска осудил помилование убийцы Веры Пехтелевой.