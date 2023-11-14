В 2024 году изменится размер пенсий в Новосибирской области

Со следующего года в Новосибирской области изменится размер пенсий.

Управляющий соцфонда региона Александр Терепа сообщил, что в Новосибирской области в 2023 году пенсии проиндексировали на 4,8% дополнительно к индексации на 10%, которая была проведена 1 июня прошлого года.

После повышения страховых пенсий на 10% выплаты увеличили ещё на 4,8%, а социальные пенсии увеличили на 3,3% в дополнение к индексации в июне 2022 года. А очередная индексация страховых выплат, по словам управляющего, планируется с 1 января 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в декабре россиянам выплатят сразу две пенсии. Двойные пенсионные выплаты в декабре 2023 года связаны с изменением графика начислений, который традиционно подвергается трансформациям в конце календарного года.