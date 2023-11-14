В Новосибирске диабетики попросили выписывать инсулин сразу на три месяца

Жители Новосибирской области с сахарным диабетом предложили региональному Минздраву мероприятия для улучшения профилактики, диагностики и лечения этого заболевания. Об этом BFM-Новосибирск сообщили в межрегиональной общественной организации «Диалайф Сибирь».

Пациентские организации обеспокоены тем, что осведомленность о сахарном диабете остается низким. Это может привести к поздней диагностике и неправильному лечению. Одним из ключевых моментов предложений является улучшение системы медицинской помощи, начиная от диагностики и заканчивая предоставлением лекарств и медицинских изделий для мониторинга уровня глюкозы.

Пациенты предлагают внести изменения в процедуры медосмотров в детских садах и школах. Они хотят сделать обязательным анализ уровня сахара крови при ежегодных медосмотрах. Также выдвинули идею об упрощении получения рецептов на инсулин, иглы и тест-полоски на минимальный период в три месяца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врачи из Новосибирска спасли студента, врезавшегося в коня на мотоцикле.