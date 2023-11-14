В Новосибирске продают под застройку огромный участок с лесом за 470 млн рублей

Участок общей площадью почти 355 «квадратов» находится в Первомайском районе Новосибирска.

На платформе «ГИС Торги» на продажу выставили участок общей площадью 354,9 тысяч квадратных метров, обратил внимание Сиб.фм. Начальная стоимость лота — 470,5 млн рублей.

В лот также входят десять объектов недвижимости, расположенных на участке площадью 1269,2 кв.м. Имущество находится в федеральной собственности и расположено в Первомайском районе Новосибирска — на улице Радиостанция №2. Значительная часть земельного участка состоит из зелёных насаждений. Предполагается, что его используют для застройки.

Из отчёта, проведённого в 2020-м году, следует, что объект оснащён сетями инженерно-технического обеспечения. В неудовлетворительном состоянии на тот момент находились системы электроснабжения, заключили эксперты.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 ноября, торги состоятся 1 декабря текущего года.

Напомним, ранее новосибирский суд приостановил продажу акций Красноярского ЭВРЗ из-за занижения цены.