В Новосибирской области объяснили, почему снизились зарплаты у медиков

В поселке Верх-Тула в Новосибирском районе фельдшеры скорой помощи обеспокоены сильным снижением зарплат.

По словам медработников, после получения квитков за сентябрь некоторые из них обнаружили недостачу в 10-20 тысяч рублей. В течение двух месяцев они пытались выяснить у руководства причины такого снижения. Однако не получили нужного ответа. Тогда медики обратились с жалобой к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Один из фельдшеров сообщил, что за одну ставку в августе прошлого года он получал примерно 53 тысячи рублей. В октябре этого года его зарплата составила 49 тысяч рублей. Фельдшеры отметили, что их оклад остался прежним, однако существенно снизились доплаты за переработки, работу в одиночку и ночные выезды.

Подстанция скорой помощи в Верх-Туле является частью Новосибирской районной больницы в Краснообске. В приемной главврача отказались давать комментарии по поводу зарплат.

В ГБУЗ НСО «НКЦРБ» объяснили, с чем связано снижение заработной платы.

«Поскольку заработная плата не является фиксированной и напрямую зависит от интенсивности труда, говорить о снижении заработной платы в данном случае некорректно. Расчетные показатели работы подстанции, с учетом количества проживающего на территории населения, – 6,3 вызова в сутки на одну бригаду. Фактически среднесуточное количество вызовов на бригаду Верх-Тулинской подстанции за 10 месяцев 2023 года составляет 3,7 вызова. Вместе с тем документально зафиксированы случаи замены фельдшерами СМП Верх-Тулинской врачебной амбулатории выездов на вызовы к пациентам консультациями по телефону. Дистанционная форма обслуживания населения не входит в полномочия фельдшеров выездных бригад СМП», — говорится в официальном комментарии больницы.

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