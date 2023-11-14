За 60 миллионов рублей продают коттедж на полуострове под Новосибирском

На полуострове Новосибирской области продают коттедж за 60 миллионов рублей.

На сайте недвижимости N1 выставили на продажу коттедж на полуострове Бердского залива Новосибирской области за 60 миллионов рублей.

Продавец указал, что дом находится в загородном клубе Морозово, а площадь участка составляет 22,4 тысячи квадратных метров. На территории есть свой пирс и причал для стоянки катера.

Сам дом состоит из трёх жилых этажей с площадью 700 квадратных метров. Также есть отдельно стоящий гараж на две машины, дом для обслуживающего персонала и котельная.

Напомним, что в аварийном доме Омска продают комнату за 490 тысяч рублей.